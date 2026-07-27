Riccardo Pagano è pronto a salutare di nuovo la Roma. Il centrocampista, dopo l'ultima stagione vissuta con la maglia del Bari, diventerà un nuovo giocatore del Cesena. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale infatti, Pagano è arrivato oggi in città e domani svolgerà le visite mediche per poi mettere la firma su un contratto di 3 anni. In maglia giallorossa Pagano è sceso in campo in sette occasioni, tutte nella stagione 23/24 con José Mourinho in panchina che lo lanciò tra i grandi il 20 agosto 2023 contro la Salernitana.