Il centrocampista è arrivato oggi in città e domani svolgerà le visite mediche prima di firmare un contratto di tre anni
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Riccardo Pagano è pronto a salutare di nuovo la Roma. Il centrocampista, dopo l'ultima stagione vissuta con la maglia del Bari, diventerà un nuovo giocatore del Cesena. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale infatti, Pagano è arrivato oggi in città e domani svolgerà le visite mediche per poi mettere la firma su un contratto di 3 anni. In maglia giallorossa Pagano è sceso in campo in sette occasioni, tutte nella stagione 23/24 con José Mourinho in panchina che lo lanciò tra i grandi il 20 agosto 2023 contro la Salernitana.
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