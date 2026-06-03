Oltre a rinforzarsi in attacco, la Roma dovrà inevitabilmente anche cedere chi non rientra più nei piani. In primis Vaz e Artem Dovbyk, che però è ancora a bilancio per ben 25 milioni. Per questo i giallorossi - per non effettuare una minusvalenza - potrebbero tentare un prestito o magari uno scambio. Come quello che i capitolini - secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera' - hanno provato a realizzare con l'Atalanta. In particolare la Roma ha proposto un'operazione con Scamacca, ma la Dea ha rifiutato.