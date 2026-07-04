La Roma può continuare a monetizzare con i propri giovani. Dopo Romano, già ufficiale al Cagliari, Mannini e Cherubini anche Federico Nardin sta riscuotendo parecchie attenzioni. Parliamo di un profilo diverso, classe 2007 appena uscito dalla Primavera: secondo 'Tuttomercatoweb.com', il difensore centrale è finito nel mirino di Lucerna e Sion. In Svizzera Nardin - che ha rinnovato a gennaio il contratto con la Roma fino al 2028 - potrebbe cominciare il suo percorso nei professionisti dopo una stagione da 34 presenze complessive. In questi giorni l'azzurro è impegnato con l'Italia under 19 negli Europei in Galles.