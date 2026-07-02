Moreira si accende ai Mondiali. Il Belgio lo scopre, la Roma prende nota. La luce del talento dello Strasburgo ha illuminato la rimonta contro il Senegal. Una partita che ha cambiato il suo torneo. Rudi Garcia lo ha gestito con cautela. Tre panchine consecutive prima della prima vera occasione. Poi il momento decisivo. Al 70’ è entrato e ha cambiato la partita. Dribbling, velocità, intraprendenza. È stato lui la chiave della rimonta. Ha dato nuova energia al Belgio, sostituendo al meglio un profilo come quello di Doku. Ora il suo nome è sulla bocca di tutti. I Mondiali fanno questo effetto: accendono talenti, alzano i valori, cambiano le prospettive. Per Gasperini, però, non era una scoperta. Era uno dei nomi cerchiati per rinforzare le corsie. Il prezzo è alto: circa 35 milioni. Lo Strasburgo non fa sconti, soprattutto dopo prestazioni di questo livello. La Roma osserva. E resta interessata. Il profilo di Moreira piace per qualità, velocità e margini di crescita. Insieme a Wesley potrebbe formare una coppia ideale per una stagione da Champions. Ma il Mondiale è anche una vetrina pericolosa. Il prezzo sale. La concorrenza cresce. E il rischio è quello di farsi sorpassare. Mentre altri si fermano, Moreira continua il suo percorso nel torneo. E la Roma continua a seguirlo da vicino.