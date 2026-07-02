“Voglio capire se c’è ancora spazio per me con la Roma”, aveva detto pochi giorni fa Dovbyk nel podcast ucraino 'Rosso Dritto'. Parole forti. Le parole di un giocatore che vuole capire il proprio futuro, ma anche continuare la sua storia in giallorosso. L’intenzione dell’ucraino è chiara: dimostrare di valere di più di quanto visto nelle ultime due stagioni. Nel primo anno non ha fatto male. 17 gol tra tutte le competizioni. Poi una seconda stagione più complicata. L’infortunio e la poca sintonia con gli schemi di Gasperini hanno pesato. Il risultato è stato un’annata da dimenticare, con sole 3 reti messe a referto. Ora la Roma riflette sul futuro. C’è il richiamo della Spagna. Ma potrebbero esserci altre alternative all'orizzonte.

La Spagna chiama: ora si attende una risposta