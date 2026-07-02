L'ucraino non rientra nei piani di Gasperini. Urge trovare una soluzione. E in fretta
Svilar, voglia di Roma e Champions: il duro allenamento in vista del ritiro estivo
“Voglio capire se c’è ancora spazio per me con la Roma”, aveva detto pochi giorni fa Dovbyk nel podcast ucraino 'Rosso Dritto'. Parole forti. Le parole di un giocatore che vuole capire il proprio futuro, ma anche continuare la sua storia in giallorosso. L’intenzione dell’ucraino è chiara: dimostrare di valere di più di quanto visto nelle ultime due stagioni. Nel primo anno non ha fatto male. 17 gol tra tutte le competizioni. Poi una seconda stagione più complicata. L’infortunio e la poca sintonia con gli schemi di Gasperini hanno pesato. Il risultato è stato un’annata da dimenticare, con sole 3 reti messe a referto. Ora la Roma riflette sul futuro. C’è il richiamo della Spagna. Ma potrebbero esserci altre alternative all'orizzonte.
La Spagna chiama: ora si attende una rispostaLa Spagna lo ha messo nel mirino. Quel Paese che lo ha reso speciale. A Girona ha vissuto la sua stagione migliore. Pichichi de La Liga e squadra portata in Champions. Quei gol lo hanno consacrato tra i bomber più ambiti del panorama europeo. La scelta di andare a Roma non è stata casuale. A convincerlo è stato De Rossi, come lo stesso giocatore ha raccontato. Ma quei tempi sono cambiati. A Trigoria oggi si respira un’aria diversa. E il futuro ha contorni meno definiti. Il Betis è la squadra più convinta. Ma non è pronta a mettere sul tavolo i 25 milioni richiesti dalla Roma. Chi potrebbe avvicinarsi a quella cifra è l’Atletico Madrid. Simeone lo osserva come possibile alternativa per l’attacco. Per ora, però, si tratta solo di un’idea. Era emerso anche un interesse del Genoa. Subito smentito. Le opzioni non sono molte. Sul tavolo resta anche l’ipotesi prestito, utile per non svalutare l’investimento. L’estate può ancora cambiare gli scenari. Lui non vuole lasciare le cose a metà. Ma una soluzione andrà trovata. La porta di Trigoria è socchiusa. Quella della Spagna, invece, si sta aprendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA