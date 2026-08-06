Sono passati quasi quindici anni. In cui Luis Enrique ha vinto praticamente tutto diventando uno degli allenatori più quotati e stimati del mondo. Ma il tecnico spagnolo non ha dimenticato la Roma dove ha iniziato la sua carriera da allenatore professionista, seppur con qualche difficoltà. Così Lucho si è lasciato immortalare sorridente insieme ai tifosi all'interno dello stadio del Real Mallorca. Nella foto, il tecnico asturiano è abbracciato dai tifosi giallorossi mentre tiene una maglia della Roma.