Quindici anni dopo il tecnico del Psg conserva ancora un bel ricordo della Roma
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Sono passati quasi quindici anni. In cui Luis Enrique ha vinto praticamente tutto diventando uno degli allenatori più quotati e stimati del mondo. Ma il tecnico spagnolo non ha dimenticato la Roma dove ha iniziato la sua carriera da allenatore professionista, seppur con qualche difficoltà. Così Lucho si è lasciato immortalare sorridente insieme ai tifosi all'interno dello stadio del Real Mallorca. Nella foto, il tecnico asturiano è abbracciato dai tifosi giallorossi mentre tiene una maglia della Roma.
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