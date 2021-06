Mirante può ripartire dal Torino: sarebbe il secondo di Milinkovic-Savic

Con l'addio di Sirigu, i granata pensano al portiere che tra pochi giorni sarà libero dalla Roma

Antonio Mirante farà parte della rivoluzione in porta della Roma. In scadenza di contratto il 30 giugno, l'estremo difensore di Castellammare di Stabia saluterà Trigoria a parametro zero dopo tre anni in cui si è fatto sempre trovare pronto. A luglio compirà 38 anni, ma Mirante non ha intenzione di fermarsi. Come riporta 'Sky Sport', per lui potrebbero aprirsi le porte per un ritorno a Torino, stavolta sponda granata. Con l'addio ormai certo di Sirigu, Cairo e Vagnati cercano un portiere esperto con Vanja Milinkovic-Savic - fratello del laziale Sergej - promosso a primo. E l'ultima idea è proprio quella che porta a Mirante, accostato anche alla stessa Juventus.