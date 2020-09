Milik, ore decisive per il passaggio alla Roma: il polacco lascia l’allenamento del Napoli – VIDEO

Per Arek Milik alla Roma sono ore decisive. Questa mattina il centravanti ha lasciato il centro sportivo del Napoli e non ha partecipato all’allenamento, riporta Sportitalia. Il suo entourage e i giallorossi sono in procinto di incontrarsi per trovare l’accordo definitivo e sbloccare l’affare, già definito tra i club. Dopo l’incertezza di ieri, adesso il polacco sembra aver aperto al trasferimento a Trigoria e potrebbe diventare presto un nuovo giocatore della Roma.

L’affare dovrebbe costare alla Roma 25 milioni, compreso il cartellino del Primavera Bouah. Una volta ricevuto l’ok di Milik, i giallorossi libereranno Dzeko, già promesso alla Juventus. Dai bianconeri invece potrebbe arrivare in giallorosso De Sciglio, a colmare il vuoto che si era creato sulla fascia destra.