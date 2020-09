Lavori in corso tra Roma e Napoli per Milik: trattativa verso la conclusione

Lavori in corso tra Roma e Napoli nella trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik in giallorosso. Le due parti sono vicine, la trattativa si avvia verso la conclusione, come riporta Matteo De Santis de “La Stampa”. Il polacco è volato questa mattina a St. Moritz per la prima parte delle visite mediche (rientrerà nella capitale nel pomeriggio), ma prima di poter firmare deve ancora risolvere alcune pendenze con il Napoli. L’intermediario dell’operazione è rimasto nella capitale e ha lavorato questa mattina con il club di De Laurentiis per chiudere la questione. Intanto, come annunciato da Fonseca in conferenza stampa, Dzeko potrebbe partire con gli attuali compagni per Verona alle 17.30.