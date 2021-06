Milan, idea Under per sostituire Calhanoglu

Un altro nome nella lista del Milan è Mahrez, ma per portarlo in Italia servono condizioni favorevoli come un prestito

Calhanoglu dopo 4 stagioni al Milan dice addio ai colori rossoneri: il turco sarà il prossimo calciatore dell'Inter. Per rimpiazzare il numero 10, a milanello sarebbero al vaglio alcuni profili tra cui, riporta Sky Sport, anche Under. L'attaccante è rientrato alla Roma dopo il deludente prestito al Leicester e ha preso parte insieme al compagno di squadra Calhanoglu all'Europeo con la Turchia. Nella competizione però la nazionale di Gunes è finita ultima nel Girone A e Under non ha fatto particolari scintille. Un altro nome nella lista del Milan è Mahrez, ma per portarlo in Italia servono condizioni favorevoli come un prestito.