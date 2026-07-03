Sven Mijnans comincia a far gola a tanti club di Serie A. Il centrocampista e capitano dell'AZ, reduce da una stagione da incorniciare con 21 gol e 9 assist totali nelle 50 presenze complessive, potrebbe spiccare il volo verso l'Italia. Nelle scorse settimane, oltre che della Roma (che lo aveva messo nel mirino già la scorsa estate), si era parlato di un interesse anche da parte di Bologna e Milan. Ora, secondo quanto riportato dai siti olandesi Eindhovens Dagblad e VoetbalPrimeur, sul classe 2000 sarebbe forte anche il pressing di Juventus e Como, oltre che del Lipsia. Il centrocampista resta sul taccuino anche del PSV, che aveva provato a strapparlo all'AZ già l'anno scorso. Secondo De Telegraaf, l'AZ chiede tra i 15 e i 17 milioni per cedere Mijnans, cifra che non ne faciliterebbe la permanenza in Olanda. Circolerebbero anche alcuni voci su una presunta clausola rescissoria per liberare il calciatore, ma il valore resta nascosto.