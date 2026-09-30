Novità in vista per Chris Smalling. L'ex difensore centrale della Roma, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Al-Fayah, è a un passo dal Porto. L'inglese classe 1989 si trova già a Oporto, come riportato da MaisFutebol, e ora è atteso dalle visite mediche di rito. L'ex Manchester United, se dovesse avere l'ok dopo le visite, firmerà un contratto fino a fine stagione con i portoghesi. Smalling ha vestito la maglia della Roma dal 2019 al 2024, collezionando 155 presenze. Ora la sua nuova avventura al Porto sembra davvero pronta a iniziare. Anche Fabrizio Romano, sui suoi canali social, ha condiviso il consueto Here We Go.