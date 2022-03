Mercato Roma, ritorno di fiamma per Lacazette a parametro zero

L'attaccante è in scadenza con l'Arsenal e vorrebbe tornare al Lione. La presenza di Mourinho può cambiare gli scenari

Parametri zero sono sempre ben accetti. Dopo Svilar la Roma avrebbe messo nel mirino un altro giocatore in scadenza. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, Pinto avrebbe preso contatti con l'entourage di Alexandre Lacazette. L'attaccante francese classe ’91, in scadenza con l’Arsenal, sembrava voler tornare al Lione, però l’entrata in scena del club di giallorosso potrebbe cambiare le carte in tavola. Mourinho lo avrebbe voluto anche in passato, e ora avrebbe già avuto qualche conversazione informale con il francese per spiegargli il ruolo che ricoprirebbe alla Roma. Voci che non trovano conferma per ora a Trigoria. Non si esclude però un ritorno di fiamma per Lacazette che però pretende un contratto da 5,5 milioni.