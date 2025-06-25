L'inizio del calciomercato estivo si avvicina e la Roma ha ancora bisogno di cedere per rientrare nei paletti del Fair Play finanziario. Oltre al possibile addio di Angelino (all'Al Nassr) anche Evan Ndicka - arrivato a parametro zero - potrebbe salutare la Roma: come riporta Sky Sport, i giallorossi stanno parlando con l'Olympique Marsiglia di uno scambio per arrivare a Ismael Koné, centrocampista classe 2002. Ricky Massara, neo ds giallorosso, lo ha portato in prestito al Rennais nella scorsa stagione e lo vorrebbe come mediano accanto a Manu Koné. La sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni e l'OM dovrebbe pagare una somma extra oltre al cartellino del canadese per arrivare a Ndicka (e permettere alla Roma di chiudere una grande plusvalenza).