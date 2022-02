Mercato Roma, piace Christensen: il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022

Sul centrale danese c'è anche l'interessamento dell'Inter di Simone Inzaghi

Secondo quando riportato da Tuttomercatoweb, la Roma segue Andreas Christensen. Il difensore danese ha il contratto in scadenza con il Chelsea a giugno 2022 e al momento c'è distanza tra le parti per il rinnovo. Al termine della finale di Carabao Cup di ieri (persa contro il Liverpool), Christensen ha tenuto aperte le porte a ogni soluzione per il suo futuro. Queste, le sue parole riportate dalla BBC: "Le cose si possono ancora fare. Far parte di una squadra vincente è tutto ciò che vuole un calciatore. La situazione è difficile, i colloqui tra il club e i miei agenti vanno avanti, ma io cerco di tenere tutto lontano perché voglio concentrarmi solo sul campo. Lavoro tutti i giorni senza pensare al futuro, ma è una situazione difficile". In Italia il difensore è seguito anche dall'Inter.