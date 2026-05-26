Totti e Toni, il ballo dell'estate alle Maldive è tutto da ridere

La Roma segue con attenzione Allan, esterno classe 2004 del Palmeiras. Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà, il giovane brasiliano è considerato un profilo molto interessante per il futuro e viene valutato circa 25 milioni di euro. Un’altra scommessa verdeoro nel mirino giallorosso per completare un attacco che al momento però ha obiettivi più altisonanti come Greenwood o Nusa. Allan può concorrere con Pepe del Porto per un posto tra le riserve.