Calciomercato Roma, idea Lazaro per la fascia: primi contatti col Torino

L'esterno austriaco classe '96 ha il contratto in scadenza la prossima estate

Stasera alle 23:10 è previsto l'arrivo a Fiumicino del primo acquisto giallorosso El Aynaoui, ma il ds Massara non ha certo finito qui. Ora i due obiettivi sono Ferguson e Wesley, ma per le fasce (ha giocato sia a destra che a sinistra) si sta pensando anche a Valentino Lazaro. Secondo quanto riporta TMW, l'esterno austriaco è un'idea della Roma che deve assolutamente rinforzare le corsie e i giallorossi hanno avviato i primi contatti col Torino. L'esterno classe '96 ha il contratto in scadenza la prossima estate e il suo cartellino si aggira sui 5 milioni di euro.