Mercato, Ferguson vuole restare a Roma ma il Napoli è in pressing: le ultime

Ore caldissime per il calciomercato della Roma. Secondo Sky Sport il Napoli starebbe avanzando per Evan Ferguson. Qualora il club giallorosso dovesse decidere di interrompere il prestito dal Brighton dell'irlandese, la società partenopea sarebbe la squadra più interessata al classe 2004 (anche perché Lucca è potenzialmente in uscita) e nuovi contatti con l’entourage del giocatore ci sarebbero stati anche nella giornata odierna. Secondo Matteo Moretto nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, però, Ferguson vorrebbe rimanere nella Capitale almeno fino a fine stagione.