Dragusin, prima offerta al Tottenham. L’agente: “I gladiatori stanno bene a Roma”

Non solo l'attacco. Come riporta Sky Sport, la Roma avrebbe presentato la prima offerta al Tottenham per Dragusin: la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Il club londinese non sarebbe particolarmente convinto dalla formula, ma il centrale rumeno sta spingendo per il trasferimento nella Capitale. A parlarne anche l'agente di Dragusin, Florin Manea, a FantaMercato su RaiSport: "Aspetto che il Tottenham dica sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l'Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. E' un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto, non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25 milioni". Come aggiunge Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Roma sta lavorando per Dragusin ma non esclude anche Oosterwolde del Fenerbahce, che non è dunque una pista da scartare.