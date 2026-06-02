La Roma lavora alla rosa del prossimo anno e punta a rinforzare anche le corsie laterali. Uno dei nomi seguiti dal club giallorosso è quello di Rafa Obrador. L'sterno spagnolo classe 2004 ha disputato gli ultimi 6 mesi al Torino, offrendo buone prestazioni - 1 gol e 3 assist - e attirando l'interesse di grandi squadre. Come riporta il portale portoghese Ojogo, il Torino non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro e in scadenza il 31 maggio. Il club granata ha tentato, senza successo, di abbassare la cifra. Ora Obrador tornerà al Benfica per discutere il suo futuro, ma resta forte l'interesse della Roma che dovrà trattare con il club portoghese per portarsi a casa il giovane spagnolo.