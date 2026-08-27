Fofana, il sogno. Gittens, l'alternativa. D'Amico è al lavoro per regalare a Gasperini l'esterno sinistro richiesto. Due nomi. Due piste diverse. Una sola casella da riempire. La scelta della Roma sembra essere ricaduta su questi due profili e il ds proverà a portarne uno nella Capitale. Per Fofana si continua a lavorare. L'eliminazione del Lione dalla Champions può cambiare gli scenari e dare una spinta alla trattativa. Ma mentre la pista per il belga resta viva, prende corpo anche quella che porta a Gittens. L'inglese è nella lista della Roma. E, come riporta Alfredo Pedullà, D'Amico sta continuando a lavorare per portarlo in giallorosso in prestito. I contatti con l'agente sono continui. Anche oggi ci sono stati nuovi colloqui. Il prossimo passo sarà capire se il Chelsea è disposto ad aprire alla formula. Il no dei giorni scorsi resta. Ma la Roma vuole provarci ancora. Gasperini aspetta il suo esterno. D'Amico continua a lavorare per accontentarlo