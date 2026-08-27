Un anno fa era stata una delle tante telenovele del mercato giallorosso. Rios. Una trattativa lunga, estenuante, con la Roma che aveva provato fino alla fine a convincere il colombiano, prima di vederlo scegliere il Benfica. Niente Capitale. Rios aveva optato per il Portogallo, convinto di aver trovato la piazza giusta per continuare la sua crescita. All'inizio, la scelta sembrava avergli dato ragione. Poi qualcosa è cambiato. Mourinho ha lasciato il Benfica e con lui sono venute meno alcune delle certezze che Rios aveva trovato al suo arrivo, tanto da spingere il colombiano a valutare oggi un futuro lontano da Lisbona. Vuole giocare di più. Vuole sentirsi importante. E soprattutto vuole trovare una squadra pronta a puntare davvero su di lui. Il Benfica, intanto, ha fatto la sua scelta. Ieri ha ufficializzato l'arrivo di Palhinha, rinforzando ulteriormente il centrocampo e aumentando la concorrenza per Rios. Un acquisto, che rischia di trasformarsi nell'ennesimo ostacolo per il colombiano, sempre più lontano da una posizione centrale nel progetto.

Come riportato dal giornalista colombiano Carlos Antonio Velez, i rappresentanti del centrocampista sarebbero già alla ricerca di una soluzione. L'intenzione è chiara: trovare un club che possa garantirgli spazio, fiducia e un ruolo da protagonista. Rios non vuole essere una semplice alternativa. Vuole tornare a sentirsi importante. E la Roma osserva. Il suo nome è nella lista di D'Amico e il profilo continua a piacere. Il contratto con il Benfica scade nel 2030 e la clausola rescissoria è fissata a 100 milioni, ma in questa situazione potrebbe pesare soprattutto la volontà del giocatore e la necessità del club portoghese di trovare la soluzione giusta. Un anno dopo, dunque, Rios può tornare sul mercato. La Roma, questa volta, potrebbe avere un alleato in più: la voglia del colombiano di cambiare aria. Il richiamo giallorosso è ancora lì. E chissà che, dopo una telenovela finita con il Benfica, questa volta non possa esserci davvero un finale diverso.