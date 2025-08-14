Mercato Roma LIVE: l’Inter offre 40 milioni più bonus per Koné. Sancho si avvicina

La Roma continua a cercare un rinforzo in attacco, necessario a Gasperini per aumentare pericolosità e percentuale realizzativa. Oltre a Fabio Silva, il nome caldo ora è quello di Leon Bailey dell'Aston Villa per cui i giallorossi hanno avviati i contatti. L'obiettivo è provare prima un prestito. Dovbyk ad ora verso la permanenza, escludendo così Krstovic. Massara pensa anche ai colpi in uscita per gli esuberi, ma intanto deve fare i conti con l'insidia Neom per Ndicka che sta riflettendo.