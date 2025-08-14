Mercato Roma LIVE: l’Inter offre 40 milioni più bonus per Koné. Sancho si avvicina

La Roma continua a cercare un rinforzo in attacco, necessario a Gasperini per aumentare pericolosità e percentuale realizzativa. Oltre a Fabio Silva, il nome caldo ora è quello di Leon Bailey dell'Aston Villa per cui i giallorossi hanno avviati i contatti. L'obiettivo è provare prima un prestito. Dovbyk ad ora verso la permanenza, escludendo così Krstovic. Massara pensa anche ai colpi in uscita per gli esuberi, ma intanto deve fare i conti con l'insidia Neom per Ndicka che sta riflettendo.
Ore 19.20 - Secondo quanto riportato da Sky Sport l'offerta dell'Inter per Konè è di 40 milioni più bonus.
Ore 19.00 - Secondo quanto riportato da Il Tempo l'affare Koné-Inter si può chiudere se i nerazzurri presenteranno un'offerta importante. Il giocatore non è considerato incedibile
Ore 17:44 - Sancho ha aperto al trasferimento alla Roma. I club stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a circa 23 milioni
Ore 17:21 - La Roma ha presentato la prima offerta ufficiale per Jadon Sancho. I giallorossi hanno messo sul piatto 20 milioni di sterline per portare a Trigoria il talento inglese
Ore 16:43 - Manca ancora l'accordo tra la Roma e il Legia Varsavia per Ziolkowski. Lo stallo tra i due club riguarda i bonus sull'eventuale rivendita
Ore 16:34 - Senza l'acquisto di Lookman, l'Inter potrebbe cambiare strategia sul mercato e puntare a rinforzare il centrocampo. il primo nome della lista in questo caso sarebbe Manu Koné
Ore 13:31 - La Roma ha fatto un'offerta per Brian Brobbey, attaccante olandese classe 2002. L'Ajax però fa muro e spara alto
Ore 13:19 - Non c'è solo il Cagliari su Marash Kumbulla. Come riportato da Matteo Moretto, il centrale albanese ha richieste anche dalla Spagna
Ore 12:30 - La Roma avrebbe proposto al Manchester United di prendere Sancho in prestito per un anno.
Ore 10:35 - Secondo Matteo Moretto la Roma ha chiesto informazioni per Giovanni Fabbian del Bologna.
Ore 10:10 - Secondo Alfredo Pedullà, la Roma vorrebbe prendere addirittura due esterni. Oltre alle piste Bailey e Fabio Silva, resta vivissima la pista Sancho.
Ore 10:05 - Secondo 'Tuttosport', resta calda la pista che porterebbe Luigi Cherubini alla Sampdoria. Il ds Andrea Mancini lavora anche su Pafundi.
Ore 9:55 - La Roma potrebbe prendere un altro centrocampista a fine mercato: Florentino Luis un'opzione, più complicato McKennie per le alte richieste della Juve.
Ore 9:35 - Intanto Corvino pensa al dopo-Krstovic: due i nomi sul taccuino per sostituire il montenegrino che può andare alla Roma.
Ore 9:20 - Il Cagliari vuole Kumbulla, ma c'è il nodo ingaggio da 1,7 milioni. Per trasferirsi in Sardegna, l'albanese dovrebbe spalmare l'attuale stipendio su 4-5 anni.
Ore 9:05 - La Roma avrebbe chiesto all'Aston Villa il prestito di Leon Bailey con diritto di riscatto. Continuano i contatti anche con gli agenti.
Ore 8:50 - La Roma spera che per Fabio Silva possa scattare il rinnovo fino al 2027 con il Wolverhampton: in questo modo ci sarebbe anche la possibilità di un prestito con riscatto.
Ore 8.45 - Secondo 'Il Messaggero' sta tramontando la pista Echeverri: la Roma non vuole prenderlo in prestito senza inserire un diritto di riscatto.
Ore 8:35 -Nessuna offerta concreta per Dovbyk, che vuole restare alla Roma provando a convincere Gasperini che a sua volta può puntarci. La sua permanenza blocca l'arrivo di Krstovic.
Ore 8:10 - Sono parecchi i giocatori, soprattutto in difesa, in uscita dalla Roma: Kumbulla, Hermoso e Salah-Eddine in primis. Anche per l'olandese si sta lavorando per trovare una sistemazione dopo il confronto in Inghilterra. E anche per Rensch si valutano offerte se vantaggiose, magari pure last minute.
Ore 7:30 - Il Neom pronto a ricoprire d'oro Ndicka: l'ivoriano riflette anche insieme alla famiglia, la Roma comunque vuole almeno 40 milioni. Lucumì e Ordonez i due nomi sulla lista giallorossa per sostituirlo.
