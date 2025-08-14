Si scalda l'asse Roma-Milano per Manu Koné. Secondo quanto riportato da Sky Sport i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da circa 45 milioni di euro tra parte fissa e bonus. I giallorossi non hanno ancora dato una risposta ma non considerano il giocatore incedibile. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per chiudere la trattativa.L’Inter dopo i continui ‘no’ dell’Atalanta per Lookman ha deciso di cambiare strategia ed investire il tesoretto destinato per il nigeriano da 40 milioni più bonus sul centrocampista della Roma. Soldi che serviranno a Massara per completare la rosa e investire in attacco.