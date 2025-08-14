Koné a FR: "PSG? Non mi hanno cercato. A Roma mi trovo bene e sono felice"

L'Inter ha messo gli occhi su Manu Koné. Secondo quanto riportato da SkySport, il club nerazzurro starebbe pensando ad un cambio di strategia nel caso in cui non riuscisse a chiudere per l'arrivo di Lookman. Il piano infatti sarebbe quello di puntare sugli attaccanti presenti in rosa e rafforzare invece il centrocampo, con il francese primo nella lista di Marotta e Ausilio. La Roma dal canto suo, potrebbe ascoltare l'eventuale offerta nerazzurra per poi potersi muovere più liberamente sul mercato ed accontentare così Gasperini. Per il momento quello dell'Inter per Koné è solo un interesse ma non è escluso che la trattativa possa entrare nel vivo tra qualche giorno.