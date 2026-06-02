È un mercato dove l'Inter guarda con grande interesse alla Roma. È noto il gradimento del club nerazzurro per Manu Koné ed Evan Ndicka, ma non finisce qui. Come riporta Sky Sport, anche Gianluca Mancini è un profilo che la dirigenza milanese sta valutando con attenzione. Il 23 giallorosso è uno dei preferiti di Chivu e qualora non dovesse concretizzarsi il rinnovo, l'Inter sarebbe pronta a inserirsi con decisione. I dialoghi tra Mancini e la Roma vanno avanti da un po' ma c'è ottimismo per il prolungamento. L'obiettivo principale per la difesa dell'Inter resta Solet, ma se dovesse esserci l'occasione anche Mancio può diventare uno dei giocatori su cui puntare.