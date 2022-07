Mercato Roma, terminato l’incontro tra l’agente di Zaniolo e la Juventus

Sono giorni decisivi per il futuro di Zaniolo. L'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, è a Milano e ha incontrato la Juventus insieme a Busiello che fa parte dell'Entourage dell'ex Inter. All'uscita nessuno ha rilasciato dichiarazioni ma filtra ottimismo. Domani la Roma dovrebbe ricevere l'offerta del club torinese. I bianconeri grazie alla cessione di De Ligt al Bayern Monaco potranno accontentare le richieste per il numero 22. La società giallorossa chiede circa 60 milioni ma la trattativa con il club bavarese sbloccherà il mercato della Juventus che vuole chiudere anche l'operazione per Koulibaly. La Roma non accetterà contropartite tecniche.