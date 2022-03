Mercato Roma, il Leverkusen punta Perez in caso di addio di Diaby

Lo spagnolo è finito nel mirino del club tedesco in caso di addio dell'esterno francese in estate. La sua esperienza a Roma non è mai stata particolarmente felice

Carles Perez è finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Come riportato dall'emittente tedesca Sport1, il club in caso di addio in estate di Moussa Diaby, starebbe pensando allo spagnolo per sostituirlo. Sul francese (16 gol e 9 assist in stagione) sono piombati molti club in particolar modo provenienti dalla Premier League. Il costo del cartellino è di circa 60 milioni e parte dei ricavi verrebbe versato nelle casse giallorosse per assicurarsi le prestazioni dell'ex Barcellona. Dal suo arrivo nella Capitale, Carles Perez non ha quasi mai convinto e quest'anno sta trovando sempre meno spazio. Il 24enne è sceso in campo 21 volte, accumulando però appena 777 minuti di gioco, quasi tutti nei primi mesi della stagione. L'ultima presenza degna di nota risale allo scorso gennaio nel match contro il Lecce nel quale Perez ha disputato tutto il secondo tempo. Nelle successive sette partite nelle quali era disponibile, lo spagnolo ha visto il campo solo per 12 minuti.