Mercato Roma, Lukaku LIVE: Il Chelsea apre al prestito. Contatti tra Mou e il belga

Ore 11:00 - Secondo quanto raccolto da SkySport, l'ipotesi Lukaku per la Roma si sta facendo sempre più concreta. Con l'apertura del Chelsea al trasferimento in prestito, i giallorossi sono entrati davvero in corsa, pagando lo stipendio del calciatore belga e un minimo per il prestito. Sul giocatore la concorrenza non manca, perché il Milan potrebbe inserirsi.