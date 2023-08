Mercato Roma, prima offerta ufficiale per Lukaku: Pinto e Friedkin volano a Londra

Non solo Azmoun, la Roma è alla caccia di un altro attaccante da regalare a José Mourinho. Come riportato da SkySport, i giallorossi hanno ufficialmente aperto i contatti con il Chelsea per Romelu Lukaku, ormai fuori dal progetto tecnico di Pochettino. Pinto è al lavoro per chiudere la trattativa il prima possibile proponendo ai Blues un'operazione in prestito secco. Il general manager portoghese e Ryan Friedkin, stanno raggiungendo Londra con un volo privato per arrivare già oggi alla fumata bianca. C'è la massima fiducia per trovare l'accordo con il Chelsea e con il giocatore.