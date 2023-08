Lukaku-Roma, domani incontro formale col Chelsea: prestito con diritto di riscatto

Nelle prossime ore la trattativa Lukaku potrebbe seriamente subire un'ulteriore accelerata. Come riporta 'Sky Sport', infatti, in questi minuti Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono a cena con i dirigenti del Chelsea dopo aver assistito a Stamford Bridge alla vittoria dei Blues contro il Luton per 3-0. Domani, invece, è in programma un incontro più formale in cui si discuteranno in maniera più approfondita i termini dell'operazione che dovrebbe partire da una base di prestito oneroso con diritto di riscatto. Se i club arriveranno all'accordo, i giallorossi non avranno poi particolari problemi con Lukaku, che ha già parlato con Mourinho e con la dirigenza capitolina dando la propria disponibilità ad arrivare a Trigoria. Il belga ora non si trova a Londra, ma a Bruxelles, e aspetta novità per mettersi in viaggio.