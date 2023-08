Chelsea, c’è l’apertura per il prestito di Lukaku: la situazione legata agli slot

Il club inglese ha ancora a disposizione dei posti validi per usufruire di tale formula in uscita. La Roma potrebbe sfruttare ciò per tentare il colpo che porta all'attaccante belga

Per la Roma si è aperto uno spiraglio importante nell'ottica di una possibile operazione Lukaku. Il Chelsea, infatti, ha mollato la presa e sembrerebbe poter dare il benestare alla partenza del belga anche in prestito. Riguardo l'utilizzo di questa formula in uscita, i Blues hanno ancora slot a disposizione. Non a caso, anche Andrey Santos, giovane talento brasiliano del Chelsea, sta per essere mandato a farsi le ossa al Nottingham Forest in prestito secco. Questo perché, nonostante il numero dei prestiti possibili sia fissato a sette, il regolamento Fifa esenta da queste limitazioni i giocatori di età pari o inferiore a 21 anni o quelli cresciuti nel settore giovanile. Il club inglese, al momento, ha ceduto in prestito Kepa, Ziyech, Angelo, Hall, Fofana e Slonina. Grazie, però, alla postilla legata ai giovani, il Chelsea ha ancora a disposizione dei posti per usufruire della formula del prestito nelle sue operazioni di mercato. La Roma ci spera, consapevole di come la trattativa sia resa difficile anche dall'elevata concorrenza che c'è su Lukaku e dal poco tempo rimasto a disposizione.