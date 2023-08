Roma, i tifosi pronti ad accogliere Lukaku: allertate le forze dell’ordine

Roma si prepara ad accogliere Romelu Lukaku. La trattativa per acquistarlo dal Chelsea non è ancora arrivata alla conclusione, ma Pinto e Friedkin sono a Londra per accelerare. I tifosi giallorossi non vedono l'ora di abbracciare il belga, pregustando il loro arrivo in aeroporto. Proprio per questo le forze dell'ordine stanno già studiando un piano per l'eventuale sbarco di Big Rom a Roma, a Ciampino oppure a Fiumicino, come successo ad esempio all'arrivo di Edin Dzeko dove ad attenderlo c'erano migliaia di persone. Il mercato chiude tra una settimana, ma già nel weekend in tanti sperano di avere novità.