Mercato Roma, i giallorossi sono interessati a Traore: c’è anche il Milan

L'esterno ivoriano sta disputando una grande stagione e Mourinho ha messo gli occhi su di lui

La doppietta con l'Atalanta di ieri ha certificato la grande stagione che sta facendo Traore, il calciatore del Sassuolo ha messo a referto il suo settimo gol stagionale (record per lui). Il Milan lo segue da tempo ma anche Mourinho ha messo gli occhi sul giocatore ivoriano. Ad oggi, ovviamente, non si può parlare di trattativa: ma, le richieste sono pervenute sia al Sassuolo sia all’agente del calciatore come riporta Calciomercato.it. La società neroverde chiede almeno 30 milioni di euro e spera che si possa scatenare un'asta in estate.