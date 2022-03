Mercato Roma, Herrera ha firmato con lo Houston Dynamo – VIDEO

Il messicano era stato di nuovo accostato ai giallorossi, ma andrà a giocare nella Mls per le prossime tre stagioni

Spunta fuori ogni anno, come le mimose in primavera. Ma anche stavolta il destino di Hector Herrera non incrocerà quello della Roma al contrario di quanto scritto giorni fa in Messico. Il centrocampista dell'Atletico Madrid ha da poco firmato con lo Houston Dynamo, club che milita in MLS, il campionato americano. Come riporta Tudn.com le parti si sarebbero incontrate giovedì scorso ed avrebbero trovato l'accordo definitivo. Per lui è pronto un contratto da 4 milioni di euro fino al 2025 ed il trasferimento avverrà in estate, quando si libererà a parametro zero dai Colchoneros. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa. Per il centrocampo di Mourinho si guarderà altrove.