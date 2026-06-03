Non ci sono dubbi che il primo nome sulla lista della Roma sia Mason Greenwood. Come confermato da SportItalia e Sky Sport, l'esterno inglese è il profilo che più piace a Gasperini. La concorrenza è folta, ma già nelle prossime settimane si cercherà di entrare nel vivo e provare a formulare una prima offerta. La richiesta iniziale del Marsiglia è superiore ai 50 milioni. Proprio per questo motivo, aggiunge SportItalia, la pista che porta a Kerim Alajbegovic è decisamente più fredda. Il talento bosniaco gradisce la Roma che, però, è intenzionata a spingere su Greenwood, concentrando così il suo sforzo economico. Anche il Bayer Leverkusen, infatti, fa una valutazione alta del classe 2007: si parla di circa 30 milioni di euro.