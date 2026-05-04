Mercato Roma, Gasp mette nel mirino Dodò: possibile operazione da 20 milioni

Questa sera all'OlimpicoRoma e Fiorentina chiuderanno la 35a giornata di campionato, ma il duello tra giallorossi e viola potrebbe non essere solo sul campo. Gian Piero Gasperini infatti ha individuato in Dodò uno dei giocatori su cui costruire la squadra della prossima stagione. L'esterno brasiliano, protagonista di una stagione positiva (32 presenze con 1 gol e 1 assist in campionato) nonostante il rendimento della squadra, è finito nel mirino di diversi club di Serie A tra cui anche il Milan e la Juventus. Il contratto del classe '98 è in scadenza a giugno 2027 e, come riporta Calciomercato.it, l’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. In caso di arrivo di Dodò la Roma schiererebbe Wesley a sinistra e l'esterno della Fiorentina a destra, con fasce dunque tutte brasiliane.