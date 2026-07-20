Alejandro Garnacho è stato proposto anche alla Fiorentina, ma la volontà del giocatore resta quella di approdare alla Roma. È quanto riportato da Firenzeviola.it, che su X scrive: “Proposto Alejandro Garnacho alla Fiorentina. Il giocatore vuole la Roma”. La pista che porta all’esterno argentino, però, resta al momento è congelata. I giallorossi, infatti, preferirebbero un prestito, mentre il Chelsea punta a una cessione a titolo definitivo. Per il momento non si registrano offerte concrete in grado di sbloccare la situazione. Qualora Garnacho dovesse rimanere sul mercato e il club inglese aprisse alla possibilità di un prestito, la Roma potrebbe tornare concretamente in corsa ma solo a certe condizioni.