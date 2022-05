Mercato Roma, dall’Inghilterra: “Mourinho farà di tutto per avere Douglas Luiz”

L'arrivo di Kamara alla corte di Gerrard libererebbe il brasiliano

C'è una finale da giocare, ma anche valutazioni da fare sul futuro. Secondo quanto riporta il Daily Mail e come anticipato da Forzaroma.info, l'obiettivo numero uno per il futuro centrocampo della Roma è Douglas Luiz dell'Aston Villa. Gli inglesi, data la scadenza imminente del giocatore, sono disposti ad ascoltare offerte. Il portale d'oltre Manica afferma che Mourinho farà di tutto per convincere il giocatore e che nei prossimi giorni intensificherà i contatti. L'arrivo di Kamara alla corte di Gerrard libererebbe il brasiliano date anche le molte altre alternative a disposizione della leggenda del Liverpool. Luiz si è unito al Villa nell'estate 2019, dopo la promozione in Premier League, e ha giocato un ruolo fondamentale nella loro permanenza nella massima serie quando il calcio ha ripreso dopo il blocco di tre mesi a causa del coronavirus.