La stagione di Artem Dovbyk è stata falcidiata da infortuni e da un rendimento molto al di sotto delle aspettative, anche a causa di un feeling mai veramente sbocciato con Gasperini. L'attaccante ucraino ha raccolto solo 14 presenze in campionato quest'anno (più 4 in Europa League), con 3 reti e 1 assist a referto (un passaggio vincente anche in Europa). Poco, troppo poco per pensare a una sua possibile permanenza nella Capitale. Gasp lì davanti cerca giocatori diversi e il club giallorosso in queste settimane cercherà una sistemazione, magari a titolo definitivo, per il centravanti ex Girona. Intanto, secondo il quotidiano turco Sozcu.com.tr, Dovbyk sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor.

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Il club turco è particolarmente attivo in questa fase di mercato, avendo già ufficializzato gli acquisti di Malinovskyi e Muçi, è sarebbe pronto a presentare un'offerta alla Roma per l'attaccante ucraino. Il Trabzonspor, che sarebbe vicino a chiudere le trattative anche per Saviolo e Tsygankov, vorrebbe avanzare una proposta da 10 milioni di euro per il cartellino di Dovbyk. Prima del via libera, però, servirà capire se la Roma riterrà congrua l'offerta, avendo pagato il suo numero 9 ben 36 milioni nell'estate 2024.