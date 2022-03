Mercato Roma, dalla Spagna: Puig ha detto no a Mourinho, più facile con Dest

Il promettente centrocampista del '99 preferisce giocarsi le sue chances con Xavi

Continua il lavoro di Tiago Pnto per costruire la Roma del futuro. Su indicazione di Josè Mourinho il g.m. giallorosso guarda anche in casa Barcellona per trovare i rinforzi. Come riporta il portale catalano elnacional Sergino Dest avrebbe già dato disponibilità a cambiare casacca mentre Riqui Puig, promettente centrocampista del '99 avrebbe declinato per ben due volte le advances dello Special One: una volta in inverno, un'altra in tempi più recenti. Il giocatore preferisce rimanere in blaugrana per giocarsi le sue chances con Xavi.