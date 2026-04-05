Mercato Roma, dalla Danimarca: uno scout a osservare Osorio del Midtjylland

Questa sera la Roma è attesa del big-match contro l'Inter, ma il mercato non si ferma e il club giallorosso sta cominciando a programmare la prossima stagione. Come riporta il portale danese Ekstra Bladet, un osservatore della Roma era presente ieri alla MCH Arena per assistere alla partita di Danish Superliga tra il Midtjylland e Sønderjyske. I padroni di casa, che sembravano avviarsi verso una sicura vittoria avanti 2-0, si sono fatti rimontare nel finale e il match è terminato 2-2. In gol per il Midtjylland Simsir e Osorio, e secondo il portale danese lo scout giallorosso stesse osservando proprio l'attaccante cileno. Dario Osorio, ala destra classe 2004, è stato protagonista di un'ottima prestazione e in questo campionato ha messo a referto 4 gol e 6 assist in 19 presenze. In campo anche Franculino, in passato accostato alla Roma e tornato ieri a disposizione dopo un lungo infortunio.