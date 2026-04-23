Mercato Roma, dal Belgio: occhi su Belghali, contatti positivi con l’Hellas Verona

Il mercato estivo si avvicina e la Roma, nonostante il caos che regna a Trigoria e le discussioni che si sono acuite nelle ultime settimane, vuole provare a non farsi trovare impreparata. Già da tempo i giallorossi avrebbero messo nel mirino Rafik Belghali, terzino destro dell'Hellas Verona che può giocare anche esterno su entrambe le fasce. Il nazionale algerino classe 2002, nato in Belgio, nel corso della sessione invernale di calciomercato era stato attenzionato anche da Juventus e Inter ma non avrebbe potuto giocare per una terza squadra dopo essere già sceso in campo col Mechelen a inizio stagione. Ora, stando a quanto riporta il giornalista belga Sacha Tavolieri, la Roma è si sarebbe fatta nuovamente avanti per Belghali. Sono in corso discussioni positive tra i club e il trasferimento potrebbe avvenire in estate. In 21 gare di campionato il terzino ha finora messo a segno 2 reti.