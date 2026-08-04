Meno di un mese alla fine del calciomercato e la Roma è ancora alla ricerca dell'ala sinistra. Nusa rimane il sogno, ma sul taccuino di D'Amico si è aggiunto anche Malick Fofana. È nato ad Aalst, periferia sud-est di Bruxelles, ma la madre è filippina e il padre è guineano. Ha deciso, però, di giocare per il Belgio: "Mio padre giocava nella Guinea, quindi per me non è una scelta facile. Se mi chiama l’allenatore del Belgio però vado con lui", ha detto in un'intervista. Il Lione per il classe 2005 chiede 50 milioni di euro e non vorrebbero concedere sconti anche perché il 20% dell'incasso finirà nella casse del Gent che nel 2024 lo aveva ceduto per 17 più 5 di bonus. A soli 18 anni era già considerato un enfant prodige e appena sbarcato in Francia due anni e mezzo fa il Lione ha puntato su di lui per la salvezza. Nei suoi primi sei mesi in Ligue 1 ha messo a referto tre gol in diciassette presenze. Non male.

L'idolo Mbappé

Il grave infortunio e l'Olimpico nel destino

A spiegare le caratteristiche tecniche dici ha pensato Kums, ex Udinese e compagno di squadra ai tempi del Gent: "Uno come lui non si vede spesso nel calcio moderno: cerca costantemente l’uno contro uno, è così bravo tecnicamente da poter dribblare l’uomo su entrambe le fasce. Sarà molto ambito sul mercato”. Il suo idolo èe molti lo paragonano a Doku. Con l’ala del City condivide il mentore: li ha lanciati entrambi Hein. In nazionale ha giocato con De Bruyne che lo stima e lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Il talento c'è, ma ancora va a caccia della continuità come sottolineato dal suo allenatore Fonseca: "È fortissimo ma un giocatore come lui non può permettersi di giocare una partita al top e una no".A preoccupare lasono le condizioni fisiche del giocatore. Due anni fa ha avuto un problema al ginocchio, mentre l'anno scorso è rimasto fuori per 133 giorni a causa di un grave infortunio alla caviglia destra. L'intervento killer (così lo ha definito l'Equipe) di Doucouré nel match tra Lione e Strasburgo lo ha costretto a rimanere a lungo fuori. Anche per questo i giallorossi hanno chiesto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche ricevendo l'ok. Adesso la Roma dovrà decidere se affondare o meno il colpo. E l'Olimpico è nel destino di Fofana: proprio nella Capitale è arrivato l'esordio con la nazionale belga nella sfida di Nations League terminata 2-2 controallenata da Spalletti.