Il futuro di Luigi Cherubini è ancora tutto da scrivere. La duttile ala classe 2004, che ha saltato l'amichevole di domenica contro il Cannes per febbre, sembra destinato a lasciare ancora una volta la Roma. Il contratto con il club giallorosso, però, è in scadenza nel 2027 e senza rinnovo un trasferimento in prestito non sarebbe possibile. Nei primi giorni di calciomercato si era parlato di interessamenti da parte di Parma e Frosinone in Serie A, progetti che avrebbero stuzzicato e non poco il 22enne, ma poi non se ne è fatto nulla. Ora, come riporta Il Mattino, le sirene arrivano dalla Serie B (dove ha giocato le ultime due stagioni) e in particolare dal Benevento. La Strega avrebbe individuato in Cherubini un giocatore ideale, ma l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto può prendere piede solo in caso di rinnovo con la Roma. Sul classe 2004 sarebbe concreto anche l'interesse del Las Palmas, in Serie B spagnola.