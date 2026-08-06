Cacciamani? Poche speranze. Almeno ad ascoltare Urbano Cairo. Il presidente del Torino, ha fatto chiarezza sulle strategie del club granata a margine del Torneo Mamma e Papà Cairo. Il numero uno della società piemontese si è soffermato in particolare sulla posizione di Alessio Cacciamani, difensore classe 2007 seguito con attenzione dalla Roma dopo l'ottima stagione disputata in prestito alla Juve Stabia. "Noi assolutamente vogliamo tenerlo, è qui da 3 anni, ma ha fatto benissimo. È stato autore di un bellissimo campionato alla Juve Stabia... Ripeto, l'obiettivo è tenerlo, assolutamente", ha dichiarato Urbano Cairo ai microfoni di Sportitalia.