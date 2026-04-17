Mercato Roma, Baldanzi verso la permanenza al Genoa: si lavora al riscatto

Il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe essere lontano da Roma anche a partire dal prossimo 1 luglio. Il trequartista ex Empoli è attualmente in prestito al Genoa dove si sta trovando molto bene sotto la guida di Daniele De Rossi. Come riporta Matteo Moretto, il diritto di riscatto fissato a 10 milioni è alto per il Genoa, ma il club sta provando a trovare delle soluzioni per esercitare il riscatto e trattenere il calciatore. La volontà del Grifone è quella di proseguire con lui e anche Tommaso sarebbe felice di restare a Genova. Il classe 2003 ha messo a referto un solo assist nelle 6 gare disputate, ma ha collezionato prestazioni di livello che gli hanno garantito l'affetto del pubblico.