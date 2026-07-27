La Roma prosegue la ricerca di un esterno offensivo. Tra i diversi profili presenti sul taccuino del club giallorosso figura anche Ibrahim Mbaye, talento classe 2008 del Paris Saint-Germain. La dirigenza romanista segue il giovane senegalese da diversi giorni, ma nel frattempo la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita. L’Aston Villa ha già effettuato un tentativo, ricevendo però un netto rifiuto. Secondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, gli agenti del calciatore starebbero continuando a sondare il mercato della Premier League, proponendo Mbaye anche a Liverpool e Manchester City. Entrambi i club stanno valutando il suo profilo, che al momento non sembra però essere in cima alla lista dei desideri di Iraola e Marescs. In particolare, i Reds, dopo l’addio di Mohamed Salah, stanno guardano sempre in casa PSG, ma avrebbero individuato in Bradley Barcola il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.