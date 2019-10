Mercato Roma, attesa per Buchel e Rodwell: domani la decisione

Ancora un giorno e poi probabilmente verrà svelato il futuro di Buchel e Rodwell. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com la dirigenza della Roma ha deciso di prendersi qualche ora di tempo per decidere se investire su uno dei due svincolati – che oggi hanno proseguito il lavoro a Trigoria – per ovviare all’attuale emergenza a centrocampo. Inoltre Fonseca vorrebbe riflettere ancora un po’ sulle caratteristiche dei due centrocampisti, cercando di capire se possano eventualmente dare il loro apporto alla causa giallorossa. Un altro fattore determinante sarà la prestazione contro il Milan di Gianluca Mancini, che verrà riproposto in mediana nello stesso ruolo in cui ha ben figurato nella sfida europea contro il Gladbach.