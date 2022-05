Mercato Roma, a Mourinho piaceva Hagi

Il trequartista romeno era una pista molto calda per lo Special One prima dell'infortunio al ginocchio. Ora il Galatasaray piomba su di lui

Ianis Hagi e la Roma, cosa sarebbe potuto essere e cosa non è stato. Il trequartista romeno nato a Istanbul, di proprietà dei Rangers di Glasgow, secondo quanto riportato da "sport.ro", piaceva molto a José Mourinho e avrebbe voluto portarlo alla sua corte. Le cose sono andate in maniera diversa, però, perché il ventitreenne figlio d'arte - il papà è Gheorghe Hagi, allenatore del Farul Constanta, club dove lui è cresciuto -, ha avuto un brutto infortunio al ginocchio in stagione.